Pinto da Costa confirma Sérgio Conceição até 2028

Jorge Nuno Pinto da Costa confirma que Sérgio Conceição vai renovar até 2028 com o FC Porto.

"O que assinámos com aperto de mão e amanhã formalizaremos é um contrato de 4 anos, ele é importantíssimo para o projeto que eu tenho, de voltar às grandes lides europeias”, referiu.

O líder dos dragões acrescenta: “Não me passa pela cabeça que seja quem for o vencedor, que não queira o Sérgio Conceição, sobretudo a lista B que se tem fartado de dizer que a primeira coisa que faria era sentar-se com o Sérgio para resolver o assunto. Está resolvido”.

Pinto da Costa está em ação de campanha num barco no Douro.

As eleições do FC Porto estão marcadas para sábado.