Pinto da Costa. "A minha paixão pelo FC Porto não é de hoje, nem é marcada com limites para daqui a 4 anos"

O presidente recandidato do FC Porto, Pinto da Costa, deixou indiretas a André Villas-Boas, o principal adversário nas eleições dos dragões.

"Bendita a hora em que me recandidatei, porque tive a oportunidade de saber quem ama o FC Porto e de saber quem vive o nosso clube. E não foi preciso pôr camionetas à disposição de ninguém para encher a cidade. Em momentos difíceis, vocês estão sempre com o FC Porto, é por isso que vos tenho a todos no coração, vocês são uma alavanca para mim. Sejamos sempre unidos, juntos a defender o nosso clube", referiu.

Pinto da Costa não deixou dúvidas sobre o alvo da crítica: "A minha paixão pelo FC Porto não é de hoje, nem é marcada com limites para daqui a 4 anos, é para uma vida. E vocês também. Não vamos desistir, havemos todos juntos de voltar a encher a Avenida dos Aliados. O Porto é nosso, é até nós um dia morrermos. No dia em que se isso acontecer, levar-vos-ei todos no coração", acrescentou.

"Porque vocês são muitas vezes mal tratados, muitas vezes perseguidos, mas dizem sempre presente ao FC Porto. Espero poder vir a dar-vos muitas mais alegrias do que as que temos vividos e isso só é possível se estivermos todos juntos", referiu.

O discurso foi feito perante centenas de sócios e adeptos após a descida de barco pelo rio Douro.

As eleições do FC Porto estão marcadas para o próximo sábado.