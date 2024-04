Sérgio Conceição. "Voltámos ao registo que é normal"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, considera que o triunfo (1-2) da sua equipa foi merecido.

O jogo

"É uma vitória importante, voltámos ao registo que é normal. Sabíamos que íamos ter um jogo difícil perante uma equipa que criou dificuldades também a outros rivais nossos que lutam pelos mesmos objetivos do que nós. Tínhamos consciência do que tínhamos de fazer. Entrámos bem no jogo, apesar das ocasiões que tivemos para fazer mais golos, podíamos ter criado mais situações dentro da estratégia definida, explorando as costas da linha defensiva e a profundidade”.

O golo

“Mais uma vez, no primeiro remate enquadrado do adversário, surge o golo. [Sofremos o] Empate, alguma intranquilidade, perdemos o equilíbrio, alguma falta de atenção, mas acho que controlámos sempre o jogo. Na segunda parte faltou a definição. Vejo a equipa a criar muitas situações no último terço e este ano temos pecado por essa pouca eficácia ofensiva".

Ineficácia

"Acho que é um bocadinho por aí, é dos anos em que criamos mais situações, chegamos com uma presença muito interessante ao último terço e depois falta-nos isso. Sabemos que não é fácil, muitas vezes a analisar o jogo olhamos e os jogadores compreendem essas tomadas de decisão que deviam ser diferentes, mas isso faz parte da evolução e crescimento deles. Foi um jogo competitivo, parabéns aos jogadores do Casa Pia. Foi uma vitória merecida, fomos a equipa com mais posse, mais remates e ocasiões".



Lesões no plantel

"Não foi fácil, tínhamos muitos jogadores em dúvida. O Pepe jogou algo limitado, o Francisco saiu com o calcanhar praticamente todo em sangue. Foi uma preparação difícil nesse sentido".

Sporting

"Não, não vivemos desse tipo de jogos. Temos que ser consistentes e não pensar que, por ser Sporting, Benfica ou Sp. Braga, precisamos dessa afirmação. Este ano conseguimos uma vitória categórica contra o Benfica e depois não lhe demos a continuidade. Isto é uma maratona, uma prova de continuidade e consistência. É disso que os clubes grandes vivem, há jogos que não saem tão bem e onde precisamos de ganhar como hoje ganhámos. Este ano, aqui ou acolá, não estivemos tão bem".

O FC Porto derrotou o Casa Pia, poe 2-1, e recuperou o terceiro lugar no campeonato.