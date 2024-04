Sérgio Conceição: "Não estamos habituados a olhar para o terceiro lugar"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse este sábado que o clube pode cair para o quarto lugar, algo que não deixa de ser estranho. "Não está habituados", argumenta o técnico.

"Olhar para o terceiro lugar é uma realidade, temos duas equipas muito próximas de nós, uma dela com os mesmos pontos, podemos entrar em quarto lugar e não é de todo o que estamos habituados. Não vamos estar a olhar para a tabela classificativa, é escusado. Vamos olhar para os cinco jogos que faltam."



Na antevisão do jogo em casa do Casa Pia, Conceição destacou a qualidade defensiva dos adversários: "É uma equipa que não faz golos, mas não sofre. Defende bem, são consistentes, que com a organização defensiva exploram o que tem de bom."

Sobre a sua equipa, o técnico portistas reconheceu debilidades: "Este ano não temos sido tão fortes na reação à perda da bola e temos de perceber o porquê. Temos muita largura no campo, noutros anos isso não acontecia. O alas entravam mais em zonas interiores e estávamos muito mais preparados para reagir à perda. Toda a gente tem de ter na cabeça que passa cerca de 88 minutos a correr sem bola, quando temos bola têm de dar soluções ao portador. Depois têm dois minutos e pouco com bola no pé."

"Os jogadores têm de perceber que é tão importante defender bem como atacar com qualidade", enfatizou.

Noutro plano, o treinador do FC Porto revelou que Pepe, Francisco Conceição e Gonçalo Borges estão a contas com problemas físicos

“O doutor [Nélson Puga], hoje, apareceu-me no gabinete e a cada 15 minutos trazia um caso diferente. Não tive jogadores para treino, quanto mais para o jogo", lamentou

"O Gonçalo foi um traumatismo no treino há dois dias, ontem treinou medicado e hoje sentiu que estava pior. O Pepe foi uma ligeira inflamação no tendão de Aquiles e o Francisco tinha uma dor no calcanhar, forte. Fez gelo e queimou o calcanhar. [risos] É verdade. Estou a explicar exatamente tudo o que se passou. Hoje era impossível para ele calçar uma simples sapatilha. Vamos ver como evoluem até amanhã."

Sérgio Conceição foi confrontado com a possibilidade de o plantel se encontrar hoje sem motivação, tendo respondido: "Veio-me à cabeça a frase de um treinador italiano. Nunca motivou a equipa, eles é que têm que se auto motivar. Estão no clube que estão, que estão na final da Taça de Portugal, boa prova na Liga dos Campeões e com algum demérito nosso e não só, estamos, neste momento, fora dos lugares que estamos habituados. Estivemos, nos últimos seis anos, sempre acima dos 80 pontos e este ano, no campeonato principalmente, não correu tão bem."

O jogo Casa Pia AC-FC Porto está marcado para as 18h00 de domingo, em Rio Maior.