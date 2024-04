FC Porto falha acesso à final da Youth League

O FC Porto falhou esta sexta-feira o acesso à final da Youth League ao perder com o AC Milan, no desempate por grandes penalidades, numa partida disputada em Nyon, na Suíça.

O marcador assinalava um empate, 2-2, no final do tempo regulamentar e os italianos foram mais certeiros nos penáltis (4-3).

Os Sub-19 do AC Milan defrontam na final da Youth League os gregos do Olympiacos, que esta sexta-feira eliminaram os franceses do Nantes, por 3-1, no desempate por grandes penalidades, após empate a zero nos 90 minutos.

A final está marcada para segunda-feira, às 17h00 (hora de Portugal continental), no complexo desportivo de Colovray, em Nyon.

Os golos da equipa Sub-19 dos dragões foram apontados por Jorge Meireles, aos 41 minutos, e Gabriel Brás, aos 65.

O FC Porto começou a perder, com um golo de Filippo Scotti, aos 12 minutos, mas conseguiu dar a volta ao marcador, com por Jorge Meireles, aos 41 minutos, e Gabriel Brás, aos 65. Quando os dragões já sonham com a final, o AC Milan chegou ao empate aos 93 minutos, por Simmelhack.

No desempate por grande penalidades, falharam Jorge Meireles e Gil Martins para os azuis e brancos.

[em atualização]