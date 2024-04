Empresa espanhola vai explorar “naming” do estádio do Dragão

O FC Porto fechou um acordo com a empresa Ithaka Infra para a exploração do “naming” do Estádio do Dragão.

O acordo foi oficializado perante a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa espanhola vai ter “direito, durante os próximos 25 anos, a 30% dos direitos económicos (...) de uma nova sociedade (a incorporar no Grupo FC Porto), a qual dedicar-se-á a incrementar o potencial comercial do Estádio do Dragão”.

O investimento da Ithaka vai ser de 65 milhões de euros, “dos quais cerca de 30 milhões de euros serão integralmente reinvestidos no Estádio do Dragão durante os primeiros anos da parceria, sendo o remanescente destinado a aumentar a competitividade do FC Porto”.

O comunicado acrescenta que, no final dos 25 anos, “recuperará 100% dos direitos económicos do Estádio do Dragão”.