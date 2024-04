FC Porto matematicamente fora da luta pelo título. O que falta a Sporting e Benfica até ao fim?

Antes era miragem, agora é mesmo impossível. O FC Porto está matematicamente fora da luta pelo título de campeão nacional, depois da vitória do Sporting em Famalicão, por 1-0, no jogo em atraso da jornada 20.

Com o resultado desta terça-feira, os dragões ficam a 18 pontos do primeiro lugar, à falta de cinco jornadas, ou seja, quando já só há 15 pontos para disputar.

Durante a presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa, que se iniciou em 1982, o FC Porto nunca tinha ficado matematicamente arredado das contas do título a cinco jornadas do fim do campeonato. É preciso recuar até 1972/73 para ver tal fenómeno.

Também desde que a vitória passou a valer três pontos, em 1995/96, não há memória de uma diferença tão grande do FC Porto para o primeiro classificado. Em 2001/02, os dragões chegaram a estar a 13 pontos do Sporting; em 2009/10 a 11, em 2013/14 a 16 e em 2015/16 a 12 do Benfica; e em 2020/21 a dez do Sporting. Nunca, na era moderna, tanto como estes 18 pontos para os leões.

A equipa de Sérgio Conceição já perdeu 28 pontos em 29 jornadas. Agora, terão cinco rondas - Casa Pia, fora, Sporting, em casa, Chaves, fora, Boavista, em casa, e Braga, fora - para reduzir vantagens e conquistar os 15 pontos que restam para amealhar.



A luta é, agora, entre Sporting e Benfica. Os leões somam 77 pontos, mais sete que os rivais. Estão a três vitórias de se sagrar campeões. Confira o calendário dos dois primeiros classificados até ao final.

O que falta jogar





Sporting

Jornada 30 - Vitória (casa)

Jornada 31 - FC Porto (fora)



Jornada 32 - Portimonense (casa)



Jornada 33 - Estoril (fora)

Jornada 34 - Chaves (casa)

Benfica

Jornada 30 - Farense (fora)

Jornada 31 - Braga (casa)

Jornada 32 - Famalicão (fora)

Jornada 33 - Arouca (casa)

Jornada 34 - Rio Ave (fora)