Villas-Boas confirma Zubizarreta como diretor desportivo e quer falar com Sérgio Conceição

André Villas-Boas admite que o espanhol Andoni Zubizarreta "obedece ao perfil desejado" para diretor desportivo do FC Porto.

Em entrevista à RTP, transmitida esta segunda-feira, o candidato à presidência do FC Porto lembra a "relação de muita empatia, profissional e pessoal", com Zubizarreta, quando treinou o Marselha e o antigo guarda-redes era o diretor desportivo.

"Tenho planos muito bem definidos relativamente à direção desportiva, o meu FC Porto de futuro assenta numa direção desportiva estruturada e será esse, sempre, o coração da sustentabilidade financeira do clube. A formação, a performance, o 'scouting' terão um papel novo a jogar. Tudo isto pertence a uma direção desportiva estruturada, em que farei confiança em pessoas com as quais trabalhei. Portanto, é muito possível que isso [Zubizarreta como diretor desportivo] aconteça e será um anúncio para breve, esta quinta-feira", admite.

Villas-Boas acredita que "será um anúncio do agrado dos associados": "Obedece ao perfil desejado."

Sobre o perfil de treinador desejado, o antigo técnico portista aponta baterias para Sérgio Conceição, com quem pretende conversar.

"Eu começava de começar por respeitar a palavra do treinador. Sérgio Conceição sempre se colocou à parte deste ato eleitoral. Compreendo que não seja fácil para ele gerir toda a comunicação à volta da equipa perante todo este ruído eleitoral. Será a primeira pessoa que irei abordar", vinca.

Para Villas-Boas, "o que faz sentido é uma conversa com o treinador atual, perceber as razões pelas quais não foi feita a sua renovação anteriormente, que podem ter a ver com as suas motivações relativamente ao seu futuro e à sua carreira".

Questionado sobre a possibilidade Gasperini, o candidato garante que não falou com nenhum treinador.

