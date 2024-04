Sérgio Conceição. "Querem meter esta região norte fora do mapa do sucesso desportivo"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, deu razão aos adeptos dos dragões, que assobiaram a equipa, mas voltou a deixar críticas à arbitragem.

Críticas dos adeptos

"É um momento difícil para toda a gente. Os adeptos têm toda a legitimidade e razão em assobiar porque não ganhámos. Estranho é terem batido palmas na semana passada. Estou habituado a um público exigente e apaixonado pela equipa".

Críticas à arbitragem

"Há pessoas, que são intelectualmente honestas, que podem olhar para as situações do jogo. O primeiro remate do adversário é golo. Andamos sempre a correr atrás do prejuízo. Depois há situações muito dúbias. Há muita facilidade em expulsar jogadores nossos. Estou a lembrar-me de uma ou outra situação em que era o segundo amarelo para o jogador do Famalicão. Não quero só falar dessas situações, houve demérito nosso. Podíamos e devíamos ter feito mais na primeira parte. Está um ambiente difícil por tudo. Hoje é simples e fácil. Querem meter esta região norte fora do mapa do sucesso desportivo, que a equipa tem de ter em Portugal e na Europa".

Críticas à equipa

"Senti que os treinos foram bons, mas há momentos que são pouco compreensíveis na nossa organização e estratégia. Vamos ter oportunidade de falar. Temos de estar preparados e de ser mais fortes a todos os níveis para dar a volta. Há momentos em que a pontinha de sorte não aparece".

FC Porto e Famalicão empataram 2-2 e é o terceiro jogo consecutivo dos dragões sem vencer no campeonato.