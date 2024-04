Pinto da Costa garante: Futebol feminino é para já e na primeira divisão

O presidente do FC Porto, e recandidato, Pinto da Costa promete futebol feminino já na próxima temporada e diretamente na primeira divisão.

"No futebol feminino será de imediato. Não vamos para a terceira divisão, vamos para a primeira. Já temos um acordo com um clube que nos permitirá ter esse direito", garantiu.

O líder dos dragões quer também abrir o futsal no clube.

"O futsal é um desejo nosso, mas não será neste primeiro ano", referiu, à margem de uma sessão de esclarecimento em Vila Verde.

Quanto ao ciclismo, o atual presidente disse que voltará a ser novamente aposta assim que ficar resolvido o caso W52.

"Tivemos a equipa de ciclismo com grandes sucessos. Nunca esquecerei o final da Volta em que as ruas do Porto não tinham espaço livre. Houve um problema com os atletas, não com o FC Porto. Ninguém está livre que um atleta tome substâncias proibidas, conforme admitiram em tribunal. Isso não afeta o FC Porto, afetou-os a eles, que estragaram a vida. Mas logo que esteja resolvido, vamos voltar ao ciclismo para ganhar".

As eleições no FC Porto estão marcadas para 27 de abril. Para além de Pinto da Costa são também candidatos André Villas-Boas e Nuno Lobo.