Sérgio Conceição. "Há coragem para expulsar o Pepe, mas não há coragem para expulsar Di María ou Hjulmand"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, aproveitou a presença na sala de imprensa do Dragão para reforçar as críticas à arbitragem e lembrou dois casos do Sporting – Benfica deste sábado.

Os cartões e as faltas:

"Há uma equipa que faz 23 faltas, tem 5 ou 6 amarelos, alguns até por discussão. Nós temos seis faltas, um vermelho e dois amarelos. A sensação que tenho é que se começa a perder a alegria e a paixão pelo futebol. Há muita coisa negativa. A começar pelo que não fizemos e devíamos ter feito. Mas depois tem sido uma constante, sempre que nos queremos aproximar da frente"

A expulsão de Pepe e o dérbi de Lisboa:

"Vi uma equipa a perder no dérbi, o chamado dérbi eterno, e nós podíamos aproximar-nos do segundo lugar. Mas desta forma está muito difícil. Mas vão ter de levar connosco até ao final, a lutar como podemos lutar. Dentro destas ausências, que parece que vai ser usual nós termos. Há coragem para expulsar o Pepe, há coragem e provavelmente foi bem expulso. Não há coragem para expulsar um jogador do Benfica, o Di María, não há coragem para mandar o Hjulmand para fora. Para uns há coragem, para outros não há. É isto o futebol português".

O FC Porto perdeu 2-1 contra o V. Guimarães, a segunda derrota consecutiva dos dragões no campeonato.