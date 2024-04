Sérgio Conceição. “Jogadores sentem-se muito prejudicados”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, considera que “fica difícil” voltar a subir na tabela olhando para o que foi a exibição deste domingo contra o V. Guimarães (1-2).

Não conseguimos fazer

"Vamos ter uma conversa longa. Olhámos ao que não conseguimos fazer: entrar no último terço, o último remate, a definição. Situações que trabalhamos para evoluir a equipa, mas o jogo é mais do que isso. Os jogadores sentem-se muito prejudicados e a verdade é que isso cria nervosismo”.

Críticas à arbitragem

“Toda a semana foi muito difícil. O ambiente dentro e fora. O lance do Galeno é o mesmo empurrão que origina a falta do golo do V. Guimarães. Não sei por que fora se marca e dentro não. Estas situações não deviam, mas começam a enervar. Não estou a falar que é só culpa disso. Temos de fazer mais. Somos uma equipa que provoca o adversário. Hoje sofremos 23 faltas, fizemos 6 e temos dois amarelos e um vermelho”.

Pepe

“Há muita coisa difícil de gerir numa equipa jovem e menos jovem. Como foi o caso do Pepe e saímos todos prejudicados por isso. Temos todos de olhar internamente para o que temos de fazer, para sermos uma equipa à nossa imagem e não de reações, de nervosismos, de situações que não nos levam a nada de positivo".

Entrar a perder



"Isto é o reflexo do que se tem passado. Não é fácil num grupo de jovens. Olhei para o que foi o dérbi, o tal dérbi eterno, vi uma equipa a perder. Havia possibilidade de nos aproximarmos e fica difícil com tudo o que se passou hoje"

O FC Porto perdeu 2-1 diante do V. Guimarães e está agora a 13 pontos do Sporting, que podem ser 16, se os leões vencerem a partida em atraso.