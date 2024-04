A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) mandou “suspender” a obra da Academia do FC Porto na Maia. A informação está a ser avançada pelos vários jornais desportivos.

A decisão terá sido tomada no dia em que a obra foi apresentada por Jorge Nuno Pinto da Costa no Estádio do Dragão.

Está previsto que a obra decorra na freguesia Nogueira e Silva Escura, na Maia.