Pinto da Costa, Diogo Costa e Francisco Conceição com processos disciplinares

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou processos disciplinares a Diogo Costa e Francisco Conceição, na sequência do Estoril-FC Porto.

Os dois jogadores foram expulsos e já cumpriram um jogo de castigo.

No entanto, os novos procedimentos estarão relacionados com ocorrências no caminho para o balneário e foi aberto em função do relatório dos delegados da Liga.

Diogo Costa e Francisco Conceição terão desferido pontapés e socos contra a porta de acesso ao balneário visitante, o que terá resultado num dano material.

O sucedido foi comunicado pelo delegado do Estoril e observado por delegados da Liga.



Entretanto, o presidente portista, Jorge Nuno Pinto da Costa, criticou o António Nobre e o VAR Tiago Martins e também foi alvo de um processo disciplinar.