O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) levantou a suspensão da negociação das ações do Futebol Clube do Porto esta quarta-feira de manhã.

A informação foi confirmada pela CMVM, que adiantou, em documento oficial publicado no site, que a decisão acontece "na sequência da divulgação de informação relevante ao mercado".

[Em atualização]