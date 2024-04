Villas-Boas diz que Pinto da Costa "está refém" de interesses alheios

André Villas-Boas acusou o atual presidente do FC Porto de "má gestão, erros" e de ser "refém de interesses alheios" ao clube que a sua candidatura incomoda.

"Eu tenho uma candidatura muito forte e uma candidatura muito forte naturalmente causa incómodo aos poderes instalados e aos interesses alheios", refere, em entrevista ao jornal "O Jogo".

"O FC Porto não pode continuar a ser o quintal que é para algumas pessoas. Isso, no fundo, traduziu-se nos últimos anos da gestão de Pinto da Costa", acrescenta.

Depois de uma entrevista de Pinto da Costa à SIC, onde o líder dos portistas teceu várias críticas ao candidato rival às eleições do clube, a 27 de abril, Villas-Boas considerou que o atual presidente só falou do passado.

Questionado sobre as declarações de Pinto da Costa, que estabeleceu uma ligação entre a candidatura de Villas-Boas e a decisões de arbitragem desfavoráveis ao FC Porto. o antigo treinador do clube diz que "não faz sentido para nenhum sócio do FC Porto".

André Villas-Boas rejeitou, ainda, acusações de interesses obscuros por causa da negociação de direitos televisivos do futebol, apontando que os mesmos serão centralizados a partir de 2028 e que se tratou de mais uma "declaração infeliz" de Pinto da Costa.

"A centralização entra em vigor a partir de 2028, faltará decidir a chave de repartição, que é um momento importante onde todos os clubes devem discutir relativamente ao futuro. E penso que há aí alguma desatualização de informação relativamente a isso", esclareceu.