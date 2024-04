FC Porto está a negociar financiamento de 250 milhões de euros

A SAD do FC Porto está a negociar um financiamento de cerca de 250 milhões de euros a uma "taxa de juro competitiva", com o que diz ser "uma reputada empresa internacional".

Em esclarecimentos, depois da suspensão da negociação das ações por parte da CMVM, o clube diz que espera, ainda, uma injeção de 60 a 70 milhões de euros com a venda de uma participação minoritária da empresa que explora o Estádio do Dragão.

Em causa estão declarações proferidas pelo presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa, em entrevista à SIC, esta segunda-feira, que terão resultado na divulgação de informação privilegiada.

O problema terá estado na forma como Pinto da Costa falou da situação de capitais próprios do clube e do acordo relativo ao Estádio do Dragão, segundo o jornal.