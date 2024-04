Eleições do FC Porto. José Fernando Rio declara apoio a Pinto da Costa

José Fernando Rio declara apoio a Jorge Nuno Pinto da Costa nas eleições do FC Porto, esta terça-feira.

Em publicação no Facebook, o candidato vencido nas eleições de 2020 declara: "Votarei em Pinto da Costa."

Numas eleições "que se prevêem altamente disputadas e participadas", o atual presidente do FC Porto tem o voto do candidato que, no passado ato eleitoral, ficou em segundo lugar, com 26,44% dos votos:

"Pinto da Costa pede um último mandato para corrigir e completar o trabalho que se propôs fazer em nome do FC Porto: renovar a equipa dirigente, alcançar a sustentabilidade financeira, fortalecer a competitividade da equipa de futebol, terminar a Academia. No fundo, o que pretende é entregar às novas gerações um clube melhor, mais forte e mais preparado para enfrentar os desafios do futuro e para continuar a vencer como sempre venceu nos seus mandatos."

"O programa apresentado e a renovação que está a levar a cabo nas equipas apresentadas, demonstram de forma inequívoca a determinação e a seriedade do seu compromisso. Por isso, Jorge Nuno Pinto da Costa terá o meu voto. Nós, os sócios do FC Porto, devemos uma última oportunidade a quem tudo nos deu e permitir que saia pela porta grande e pelo seu próprio pé. A bem do FC Porto, temos de fazer tudo para que haja uma transição digna e pacífica. Sem divisionismos", lê-se.

