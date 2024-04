​SAD do FC Porto deixa André Villas-Boas sem resposta. Veja as perguntas do candidato

André Villas-Boas ainda não recebeu resposta ao pedido de esclarecimentos que enviou à SAD do FC Porto, ao fim de mais de duas semanas.

Na carta, a que Bola Branca teve acesso, e enviada com conhecimento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o candidato questiona a SAD, na condição de acionista, sobre temas como a antecipação de receitas, a relação com o fundo Quadrantis, a transferência de ativos para outra entidade e a viagem de Fernando Gomes, administrador financeiro, à sede da UEFA na Suíça.

No documento, foi dado um prazo de oito dias para resposta, não cumpridos pela SAD do clube. Villas-Boas pode, agora, reunir os acionistas e forçar a SAD a emitir uma reação.

As eleições do FC Porto estão marcadas para 27 de abril.

Todas as questões colocadas por "AVB":