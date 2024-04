Pinto da Costa. Comissão independente decide participação disciplinar na quinta-feira

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, saberá na quinta-feira se será alvo de participação ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por ter dito, após a derrota com o Estoril, que a equipa portista "tem sido vergonhosamente prejudicada".

Fonte próxima do processo assegura a Bola Branca que, no dia 4 de abril, uma comissão com três elementos - todos advogados, mas dois deles do Tribunal Arbitral do Desporto - analisará as declarações de sábado de Pinto da Costa e decidirão se há motivo para participação ao CD.



O jornal "O Jogo" assegura, esta segunda-feira, que os dragões vão pedir uma reunião com a Associação de Futebol (AF) do Porto, justificando essa decisão com a falta de confiança nas instituições da capital.

No entanto, a AF Porto garante à Renascença que, até às 12h45, ainda não tinha recebido qualquer pedido de reunião por parte do FC Porto.