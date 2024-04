Pinto da Costa: "Arbitragem mudou com a candidatura de Villas-Boas"

O FC Porto está a ser prejudicado e "a arbitragem mudou com a candidatura de Villas-Boas", afirma o presidente dos azuis e brancos, Pinto da Costa, em entrevista à SIC Notícias

"Está a tocar num ponto interessante, que é ligar a arbitragem com as eleições. De facto, há uma coisa curiosa. A partir do momento em que apareceu uma candidatura, coincidências certamente, a candidatura do Luís André Villas-Boas, a arbitragem mudou", declarou Pinto da Costa.

"Tivemos no Bessa a primeira sonegação de pontos com um penálti escandaloso sobre o Eustáquio, e a partir daí foi uma sucessão de erros. No Rio Ave é marcado um penálti que é penálti e depois o VAR chama o árbitro e não lhe mostra as imagens completas e é revertido o penálti. Depois, em Arouca há um penálti que o árbitro não vê, mas o VAR não pode deixar de intervir porque a televisão mostrou bem", lamenta Pinto da Costa.

O presidente do FC Porto voltou a criticar a grande penalidade revertida no Estoril, no último fim de semana: "Vejam as imagens. Penáltis que são bem marcados para o FC Porto são revertidos, outros que deviam ser aí o VAR está a dormir".