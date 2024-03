Pinto da Costa. “FC Porto tem sido vergonhosamente prejudicado”

VEJA TAMBÉM:

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, deixou duras críticas à arbitragem e ao VAR em particular, após nova derrota dos dragões contra o Estoril.

O líder dos dragões começou por dizer que o treinador Sérgio Conceição não iria comparecer perante os jornalistas.

As críticas

"O que passou nesta jornada é o corolário do que vem acontecendo há muitas. Inventou-se um VAR na esperança que funcionasse... (...) Hoje há um penálti flagrante, porque é uma cotovelada que o jogador dá no Francisco Conceição. Foi ao VAR fazer asneiras e retificar algo que estava certo."

"O Sr. Tiago Martins já com o Gil nos fez perder um campeonato. Tem a fama de ser o melhor VAR, e em vez de estar preocupado em fazer campanha, como fez no Dragão pelo Sr. Fontelas Gomes, devia preocupar-se em arbitrar, em ser correto nas chamadas e não falsear resultados como hoje. Se isto não é penálti, só se for o Di Maria na Luz."

"Há que ter em atenção que o VAR não pode servir para árbitros desempregados ou reformados sem qualidades. E porque tem fama de que é o melhor faz sistematicamente coisas destas e induz o árbitro em erro. Depois da má imagem deixou internacionalmente em Madrid, no Espanha-Brasil, depois daquela vergonha, este árbitro não tinha condições. O FC Porto tem sido vergonhosamente prejudicado, sobretudo pelos VAR. Espero que o Sr. Fontelas reflita e veja se realmente tem mão nisto. Se não tem é melhor dar lugar a outro."

O FC Porto perdeu 1-0 diante do Estoril e está agora a 9 pontos do Benfica e a 10 do líder Sporting, que até podem ser 13, no campeonato.