Sérgio Conceição está "atento, como sócio", à corrida entre Pinto da Costa e Villas-Boas

Preparação com várias ausências: "Nós, como clube, nas preparações destes jogos, temos de estar preparados para tudo. Os jogos que preparamos quando temos três numa semana advêm do conhecimento dentro e fora de campo, com imagens, vídeos, análises de adversários. Não estamos a pensar muito nas ausências. Não vai ser por isso que teremos desculpas para este jogo."

Estreia de Francisco Conceição pela seleção: "Em relação ao jogo e à preparação, é sempre complicado dentro de um clube que liberta 12 clubes para seleções. As estreias da seleção, não só do Francisco, mas também do Galeno [pelo Brasil], estão relacionadas com o trabalho deles."

Polémica em Espanha II: "Não há preferência. As datas são o que são. Temos um calendário em que dependemos de nós para ter um bom resultado no final. Não queremos distrações para o nosso trabalho. Sendo um ano de eleições, sim, para os sócios, simpatizantes e imprensa, percebo. O meu trabalho é focar totalmente no nosso trabalho."

Os dragões visitam os estorilistas no sábado, às 20h30 - jogo com relato e acompanhamento na app e no site da Renascença . Esta sexta-feira, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição falou sobre vários temas, como as estreias de Francisco Conceição e Galeno pelas respetivas seleções, a valorização de Diogo Costa, a evolução de Evanilson e a luta pelo título, sobre a qual "não adianta fazer qualquer tipo de futurologia".

Portal "Transfermarkt" cota Diogo Costa como guarda-redes mais valioso do mundo: "Fico feliz. Mesmo que não houvesse esse dado, sabemos do que ele é capaz. É resultado do trabalho e do mérito que ele tem. A forma como eles se dedicam é fantástica. A capacidade que eles têm para aprender é positiva. Torna-os mais fortes. Não é sinónimo de fragilidade. Mesmo o Pepe, com 41 anos, tem vontade de aprender."

Evolução de Evanilson: "Naturalmente que evoluiu. Como todos os jogadores que estão dentro do percurso dele, vindos de campeonatos diferentes da realidade do FC Porto. É um processo que não é fácil até para o que nós somos como equipa técnica. Somos muito exigentes. No início, há desafios que acredito que não sejam nada fáceis para os jogadores. Faz com que saiam da zona de conforto. Como em qualquer profissão, quando tiramos as pessoas da sua rotina, mexemos com qualquer coisa lá dentro. Depois, torna-se um hábito trabalhar dentro dessa exigência, em posições que para mim são fundamentais. É um jogador tecnicamente evoluído, está acima da média, mas às vezes é preciso mais nas ligações no ataque, que possa ser um jogador mais completo ainda. Depois, há que perceber se joga com um colega ao lado ou só com um homem na frente, perceber que espaço tem de pisar nessas circunstâncias. Tudo isso leva o seu tempo."

Evanilson disse que é difícil trabalhar com Sérgio Conceição (que concorda): "Os jogadores têm um trajeto na sua formação, com alguma liberdade em função do conforto de cada um. Fico contente com a evolução. Para as pessoas bem intencionadas, o difícil pode ser positivo. Para outros talvez não. Bem, é difícil. Já de carácter, não sou alguém que anda aqui às gargalhadas. Quando se fala de trabalho, ainda menos. Estou muito atento a todos os pormenores, as pessoas que os acompanham, o peso deles. Tudo o que fazem dentro e fora das quatro linhas, antes e depois do treino. Às vezes sai-me uma ou outra no treino que uns aceitam melhor, outros menos bem. Dentro dessa relação, é um bocadinho chato. Não gostava muito, quando era jogador, de ter um treinador como eu [risos]. Mas isso sou eu."

Luta pelo título: "Não dependemos de nós. Temos de fazer o nosso trabalho e ganhar os nossos jogos, ganhar ao Estoril e esperar pelos próximos. Não adianta fazer qualquer tipo de futurologia, na minha opinião. Depois dos quatro primeiros, o Estoril é a equipa que tem mais golos, joga a olhar para a baliza do adversário. Temos de nos focar em nós para não termos nenhum dissabor."