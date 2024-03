Conceição "tem de dar o exemplo”: esta é a leitura do presidente do IPDJ sobre o caso Huelva

"Repúdio". É a palavra escolhida pelo o presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) para classificar o que aconteceu com Sérgio Conceição em Sevilha.

Em declarações a Bola Branca, Vítor Pataco faz questão de ressalvar que não conhece o caso em concreto e que não viu imagens, mas não tem dúvidas sobre que postura deve ser adotada por pessoas do perfil do técnico do FC Porto.

"Todos os agentes desportivos com exposição mediática são modelos, são exemplos para todos e especialmente para os jovens. Esta exposição deve ser cuidada e, por isso, são pessoas com uma obrigação acrescida de serem exemplos", adianta.



Conceição estava em Espanha no papel de adepto e pai de um dos jovens participantes no torneio e, por isso, Vítor Pataco entende que "qualquer comportamento desviante colide com a propagação dos valores do desporto e de bons exemplos", ainda para mais em competições com jovens.

O líder do IPDJ lembra a campanha lançada há menos de um ano – "Não sejas bully de bancada" –, porque o cerne da questão já não é de agora.

"Está identificado há muito tempo que os pais, muitas vezes, causam constrangimento aos filhos por comportamentos inadequados na bancada, entrando no terreno do jogo, lançando impropérios para o campo, para outros jogadores ou o árbitro", lembra o dirigente

Vítor Pataco não quer comentar eventuais consequências e lembra que "estará tudo em apreciação", mas reforça que tudo o que alguém como Sérgio Conceição faz tem maior destaque.

"Se um pai com um comportamento desviante é uma figura pública, ganha uma dimensão perfeitamente perversa e a nossa preocupação é alterar o comportamento dos pais", reforça o presidente do Conselho Diretivo do IPDJ a Bola Branca.