Candidatura de Nuno Lobo afasta-se da corrida ao Conselho Superior do FC Porto

Nuno Lobo vai oficializar a candidatura à presidência do FC Porto na quinta-feira, confirmou esta terça-feira à agência Lusa o empresário e professor, cuja lista prescindiu de concorrer ao Conselho Superior dos "dragões" nas eleições de 27 de abril.

Sob o lema "Sim, somos Porto - projetar o futuro respeitando o passado", a candidatura apresenta Luís Barradas e Heleno Roseira como cabeças de lista à Mesa da Assembleia Geral e ao Conselho Fiscal e Disciplinar, respetivamente, para o quadriénio 2024-2028.

Essa dupla já tinha subscrito a candidatura de Nuno Lobo às eleições de 2020, quando o empresário recolheu 4,91% dos votos, ficando atrás de Pinto da Costa (68,65%), atual presidente do clube e adversário no próximo sufrágio, e de José Fernando Rio (26,44%).

Nuno Lobo, de 54 anos, formalizará a entrega das assinaturas e dos nomes dos cabeças de lista propostos para os três órgãos sociais na quinta-feira, às 15:30, no Museu do FC Porto, perante a presença do líder da Mesa da Assembleia Geral, José Lourenço Pinto.

O empresário concorrerá com Pinto da Costa, detentor de 15 mandatos consecutivos na presidência do FC Porto e dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial, e com André Villas-Boas, ex-treinador da equipa de futebol, à liderança dos "dragões" nas eleições dos órgãos sociais, previstas para 27 de abril, no Estádio do Dragão, no Porto.

Já o movimento independente encimado pelo advogado e professor universitário Miguel Brás da Cunha repete a candidatura exclusiva lançada em 2020 ao Conselho Superior, enfrentando as listas de Pinto da Costa e de André Villas-Boas nesse órgão consultivo.