Veja o vídeo do desentendimento de Conceição. Pinto da Costa desvaloriza polémica

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, garante que polémica com Sérgio Conceição em Espanha "é um assunto que não existe". O jornal "O Jogo" publicou, esta noite, o vídeo da situação com o treinador dos dragões, acusado de agredir o autarca de Cartaya e um árbitro num jogo de sub-9, no sul de Espanha.

"Não há duas versões. Até pode haver 20, mas só uma é verdade. E essa versão está num vídeo que será exibido e que mostra que não há da parte do Sérgio Conceição nada que se lhe possa acusar. Pode haver 20 versões, mas vamos exibir esse vídeo para mostrar que é um assunto que para nós não existe", disse, citado pelo "Record".

O dirigente portista revelou ainda que disse a Conceição "para se preocupar com o Estoril, porque com o vídeo não tem de estar preocupado com nada".

No vídeo em questão, Conceição aproxima-se do árbitro da partida com o filho Moisés e chega a colocar a mão na face do árbitro. De seguida, Manuel Barroso, autarca de Cartaya, empurra o filho do treinador várias vezes e é visível que o técnico dos dragões tenta acalmar os ânimos.

Em declarações a Bola Branca esta tarde, Manuel Barroso manteve a sua versão relativamente aos acontecimentos: "Vamos enviar uma carta ao FC Porto para que tome medidas. Pelo menos que peça desculpa pelo dano que causou à imagem do torneio. Se ele quiser ir até ao fim, nós vamos até ao fim porque temos provas suficientes".