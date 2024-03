Sérgio Conceição acusado de agressão a árbitro, autarca e par de polícias em torneio jovem em Espanha

Sérgio Conceição foi denunciado, em Espanha, de agressão a um árbitro, a um político e a um par de agentes da Guarda Civil, à margem de um torneio jovem em Cartaya, na província de Huelva.

O treinador do FC Porto foi assistir à final de benjamins do Torneio Gañafote, que os jovens dragões perderam para o Sevilha. Segundo alega o presidente da Câmara de Cartaya, Manuel Barroso, em entrevista à rádio "Antena Huelva", Conceição protestou avidamente com o árbitro e, a certa altura, membros da equipa de segurança tiveram de evitar que o técnico entrasse em campo enquanto a partida ainda decorria.

No final do encontro, ainda de acordo com o relato do autarca espanhol, o árbitro dirigia-se para os balneários quando foi surpreendido por um grupo de indivíduos, entre os quais se encontrava Sérgio Conceição, que o terão agredido. Manuel Barroso ter-se-á envolvido e terá sido agredido, empurrado, insultado e ameaçado de morte.

Terá, então, chegado a Guarda Civil, ao que os adeptos do Porto presentes nas bancadas, acompanhados de adeptos do Sporting, ter-se-ão intrometido, gerando um tumulto de grandes dimensões.

Ainda nas declarações à "Antena Huelva", Manuel Barroso, o presidente da Câmara de Cartaya, revela que interpôs uma queixa-crime e que os mais jovens saíram a chorar das instalações do torneio.

"Apercebi-me mais tarde que era o treinador do Porto. Disse-lhe então: 'Não te dá vergonha, sendo o mais alto responsável desta entidade, faltar-me ao respeito e até agredir-me?'. Mas depois continuou a faltar-me ao respeito e até a ameaçar-me de morte", conta.

O autarca confirma, ainda, que os dois primeiros membros da Guarda Civil que acudiram ao desacato foram agredidos.

"Fiquei muito dececionado ao saber que era o treinador da primeira equipa do FC Porto", lamenta.