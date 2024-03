"Se o senhor Conceição quer continuar com este circo, vamos até ao fim": autarca de Cartaya mantém acusação

"Se o senhor Conceição quer continuar com este circo, vamos até ao fim". É a garantia do autarca de Cartaya, em declarações a Bola Branca.

Manuel Barroso mantém tudo o que disse sobre o técnico do FC Porto, relativamente a acontecimentos que sucederam à final de um torneio juvenil em Huelva, a que Conceição assistiu.

"Vamos enviar uma carta ao FC Porto para que tome medidas. Pelo menos que peça desculpa pelo dano que causou à imagem do torneio. Se ele quiser ir até ao fim, nós vamos até ao fim porque temos provas suficientes", garante o autarca espanhol.

O político desvaloriza a queixa-crime de que será alvo, anunciada pelos advogados do treinador do FC Porto, que acusa Manuel Barroso de calúnias e reafirma que não agrediu o filho de Conceição.

"Nunca agredi o filho dele. A única coisa que fiz foi agarrá-lo quando me empurrou. Só saí em defesa do árbitro quando apanhou uma bofetada no meio do campo, algo que toda a gente viu".

Nesta conversa com Bola Branca, Manuel Barroso adianta que a Guardia Civil identificou Sérgio Conceição e volta a acusar o treinador dos dragões de ter feito ameaças de morte.

"Despediu-se de mim lançando-me beijos e mostrando que me cortava a garganta", partilha o autarca.

Manuel Barroso lamenta ainda que a imagem do torneio tenha saído beliscada. "Manchou a entrega do troféu. Os miúdos do FC Porto nem receberam os prémios, tiveram de sair pela porta de trás do estádio".