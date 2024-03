Pinto da Costa quer renovar com Pepe

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, quer renovar contrato com Pepe. Em declarações à margem da gala do jornal "O Gaiense", o dirigente elogiou o capitão de equipa aos 41 anos e acredita que tem capacidade para continuar a jogar.

"Se depender de mim, vai renovar, claro. Não o têm visto jogar? Então, se o indivíduo está em março na seleção nacional, porque é que daqui a três ou quatro meses já não está bem para jogar? É uma questão dele querer ou não. Por mim, continuará", disse.

Após a eliminação do FC Porto da Liga dos Campeões, há algumas semanas, Pepe não garantiu que jogará na próxima época: "Tenho de saber ouvir o meu corpo e a minha energia interior para saber e ser muito honesto com o FC Porto. Se não conseguir fazer mais um ano, vou dizer aos responsáveis", disse.

Pinto da Costa disse ainda que não acredita que nenhum central da seleção nacional seja melhor do que o capitão dos dragões. Por isso, acredita que o experiente jogador estará na convocatória.

"Só se se lesionar, porque não vejo aí ninguém melhor do que ele", disse.

Pepe está em final de contrato com os dragões. Está na sua sexta época desde o regresso ao clube que já tinha representado entre 2004 e 2007.