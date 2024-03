FC Porto solidário com Sérgio Conceição perante "notícias falsas" de agressões em Espanha

A administração do FC Porto manifesta solidariedade para com Sérgio Conceição e classifica como "falsas" as notícias de que o treinador tenha estado envolvido numa altercação num torneio jovem em Espanha. Em comunicado, a direção portista mostra-se "solidária" para com o técnico, acusado de agredir um árbitro, um autarca e um par de polícias durante uma final de um jogo de sub-9 entre Porto e Sevilha, em Cartaya. Episódio relatado pelo presidente da Câmara daquela localidade na província de Huelva. "É mentira que Sérgio Conceição tenha estado envolvido em incidentes graves no final de um torneio de infantis realizado na região de Huelva, em Espanha, e por isso merecem o maior repúdio as declarações que não correspondem à verdade proferidas pelo autarca de Cartaya", lê-se. A SAD do FC Porto também assegura que "acompanhará todas as queixas judiciais que Sérgio Conceição mover", na sequência do que os dragões entendem ser uma "tentativa de assassinato de caráter".



O treinador também já reagiu ao relato do autarca, Manuel Barroso, à rádio local "Antena Huelva". Através de fonte oficial e do advogado, o treinador desmente a versão do político espanhol e anuncia que vai avançar com uma queixa-crime contra ele. Segundo a versão da defesa, Sérgio Conceição dirigiu-se “a alguns intervenientes no jogo, incluindo o árbitro da partida, para comentar um lance em que a equipa do FCP terá sido prejudicada, e que deixou triste vários pais dos jovens do FCP, ao ver a desilusão dos seus filhos". Nessa altura, "um dos filhos do treinador, que estava junto dele, foi empurrado pelo autarca Manuel Barroso", o que levou à reação do treinador português.