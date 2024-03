"Conceição tentou separar a confusão", garante defesa do treinador (que anuncia queixa-crime contra autarca espanhol)

O treinador do FC Porto, acusado de agredir o autarca de Cartaya, Huelva, e um árbitro num jogo de sub-9, no sul de Espanha, já reagiu ao caso, através de fonte oficial e também do advogado, desmentindo a versão do político espanhol e anunciando que vai avançar com uma queixa-crime contra o mesmo.

O episódio, segundo a versão de defesa de Sérgio Conceição, deu-se no final do jogo entre os jovens jogadores do FC Porto e do Sevilha, no torneio Gañafote Cup. O técnico dos ‘dragões’ dirigiu-se “a alguns intervenientes no jogo, incluindo o árbitro da partida, para comentar um lance em que a equipa do FCP terá sido prejudicada, e que deixou triste vários pais dos jovens do FCP, ao ver a desilusão dos seus filhos”.

Nessa altura, descreve fonte oficial de Conceição, “um dos filhos do treinador que estava junto dele foi empurrado pelo autarca Manuel Barroso”, o que levou à reação do treinador português.

E conclui: “Sérgio Conceição tentou separar a confusão, à qual se tinham juntado várias pessoas presentes no local, tanto intervenientes no jogo como adeptos. Tentou impedir que o autarca Manuel Barroso pudesse tentar novamente agredir o seu filho.”

Já o advogado de Conceição, Pedro Henriques, confirmou numa nota enviada à Renascença que foi apresentada, ainda no domingo, “logo a seguir aos factos”, uma queixa-crime contra o autarca Manuel Barroso “por tentativa de agressão ao filho de Sérgio Conceição”.

A nota do advogado refere ainda o seguinte: “Repudiamos as acusações feitas pelo mesmo autarca, que não têm qualquer fundamento de verdade. Face às notícias entretanto publicadas, avançaremos também com uma queixa por denúncia caluniosa contra o autarca Manuel Barroso”.