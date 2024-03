Assembleia Municipal da Maia aprova venda de terrenos para academia do FC Porto

A venda dos terrenos para a academia do FC Porto foi aprovada esta segunda-feira por maioria na Assembleia Municipal da Maia, devendo a hasta pública ser publicada em Diário da República na terça-feira, avançou o executivo.

Em causa a alienação de 18 parcelas, integradas no projeto do Parque Metropolitano da Maia, num total de 140.625 metros quadrados (m2), pretendidas pelos "dragões" para erguer a futura academia.

Após a publicação em Diário da República - o que deverá acontecer na terça-feira -, inicia-se um período de 20 dias seguidos para a apresentação de ofertas, indicou fonte da autarquia.

A decisão agora ratificada em Assembleia Municipal extraordinária - com sete votos contra do Partido Socialista e abstenção dos deputados de Bloco de Esquerda, da CDU e do PAN e ainda de quatro deputados socialistas - atira o término do período para apresentação de ofertas para a semana anterior às eleições no FC Porto, marcadas para 27 abril.