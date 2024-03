D. Américo Aguiar lidera Conselho Superior de Pinto da Costa

O cardeal e bispo de Setúbal D. Américo Aguiar foi indicado como primeiro membro da candidatura de Pinto da Costa ao Conselho Superior do clube.

"Vou continuar a renovar [a lista], não só na direção, como no Conselho Superior. Posso anunciar que, por vontade própria - e dizendo-me que estava não a pensar em mim, mas no bem do clube -, o cardeal Américo Aguiar se ofereceu e será o primeiro candidato na minha lista ao Conselho Superior", disse Pinto da Costa no auditório da Junta de Freguesia de São Pedro da Afurada, em Vila Nova de Gaia.

O Conselho Superior é o órgão consultivo do clube.

D. Américo Aguiar, 50 anos, já foi premiado pelo F. C. Porto com os Dragões de Ouro de Sócio do Ano, em 2019, e Honra, em 2022.

Já para a direção, o presidente recandidato tinha confirmado os nomes de António Oliveira, João Rafael Koehler e Marta Massada.

As eleições estão marcadas para 27 de abril. Concorrem também André Villas-Boas e Nuno Lobo.