Pinto da Costa promete futebol feminino sénior se for reeleito

A candidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa promete que o FC Porto criará uma equipa sénior feminina de futebol nos próximos quatro anos, duração do mandato, se o atual presidente do clube for reeleito.

O anúncio foi feito no site oficial da candidatura, com o lema "Todos pelo Porto", juntamente com os principais pontos do plano eleitoral:

"O FC Porto terá uma equipa sénior de futebol feminino no decorrer do próximo mandato, que lutará todas as épocas pela conquista de títulos."



"O futebol feminino é já uma realidade do clube, com as equipas de sub-13 e sub-15 em plena competição. Durante o próximo mandato, será nossa intenção manter esta aposta, nomeadamente com o reforço das equipas na área da formação e de competição", pode ler-se.



A candidatura de Pinto da Costa garante "compromisso com as modalidades amadoras e com o futebol feminino" e que dará "resposta à evolução das modalidades desportivas", com "ambição" de vencer.