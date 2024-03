Villas-Boas e o roubo das tarjas: “Como iremos ter transparência e segurança de voto a 27 de abril?”

O candidato André Villas-Boas pede que se apurem responsabilidades relativamente à segurança do museu, local onde vai decorrer o ato eleitoral do FC Porto, e deixa uma questão em aberto.

“Há que apurar responsabilidades relativamente à segurança do museu e do Estádio do Dragão, que é o palco escolhido pelo presidente da MAG para o próximo voto eleitoral. Se a segurança não está garantida, como iremos ter transparência e segurança de voto no dia 27 de abril?”

De recordar que foram roubadas tarjas das claques no Museu do FC Porto.

"O FC Porto, por decisão própria, decidiu não comunicar aos sócios quando as tarjas foram roubadas. Desconhece-se a razão pela qual o fez, mas vem em linha com uma série de ações que a direção do FC Porto está a tomar e que continua a não informar os sócios. Neste caso, acabou por acontecer pior. Os sócios não foram informados, os representantes das claques não foram informados, e no movimento das claques o roubo de uma tarja é um roubo sagrado. Daí que a constatação dessa realidade foi omitida e as claques acabaram por reagir dessa maneira ostensiva”, escreve Villas-Boas.

O candidato e ex-treinador dos azuis e brancos acrescenta: “Também sou doador de bens ao museu. Muitos adeptos e sócios são. Estão lá as taças históricas do FC Porto”.