Sérgio Conceição. "Vi o estádio exatamente da mesma forma que vejo sempre"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, deu nota do desgaste da equipa após os 120 minutos contra o Arsenal, mas elogiou o comportamento dos jogadores e até dos adeptos.

A partida

"Muita gente em cima da área a defender, o que é normal, depois da infelicidade que tivemos daquele que é o maior e o melhor profissional que eu já conheci no futebol. Fomos atrás do golo. Aqui e acolá, depois de uma eliminatória de 120 minutos contra o Arsenal, chegarmos na manhã seguinte com o desgaste físico e emocional, é normal falhar o último passe e o remate sair mal. Conversámos um bocadinho ao intervalo, mas senti da parte dos jogadores que com maior ou menor dificuldade que íamos chegar aos golos"

Conversa ao intervalo

"Houve um momento ou outro que faltava alguma presença na zona frontal da baliza. Se continuássemos assim, disse-lhes que teríamos de fazer alterações. Lembro do golo do Pepê, do Francisco e também de uma situação do Toni em que conseguimos penetrar. Não há história, um jogo da nossa Liga em que uma equipa vem tentar defender baixo e nós fomos criando as situações e fazendo os golos que tínhamos de fazer."

Títulos por conquistar

"Andámos sempre à procura dessa tal maturidade e solidez. Estamos em todas as provas. Estamos num momento que não é fácil na vida do clube. A equipa tem de estar imune e junta. Só juntos é que poderemos lutar pelos dois objetivos que temos, a Taça de Portugal e o campeonato, enquanto for matematicamente possível. Aqui ninguém desiste."



Protesto das claques

"Respeito pelas claques do nosso clube, grandíssimo respeito. Vim para aqui com 15 ou 16 anos e sempre foram inexcedíveis. Exigentes, é verdade, mas muito apaixonados. Hoje vi o estádio exatamente da mesma forma que vejo sempre: com os adeptos a apoiarem, a tentarem entrar dentro do jogo. Parafraseando uma frase do Sr. Pedroto, ele dizia que o público não é o 12.º mas o 1.º jogador porque sei eles o clube não existia. Não há mais nada a dizer. Temos de estar todos fortes para termos um FC Porto cada vez mais forte também."

O FC Porto goleou o Arouca por 4-1 em partida da jornada 26 do campeonato.