Adeptos croatas exibem tarjas roubadas no Museu do FC Porto

Duas tarjas dos Super Dragões e do Colectivo 95, roubadas no Museu do FC Porto, foram exibidas este sábado pela claque do Hajduk Split, durante um jogo na Croácia.

O assalto aconteceu a 4 de março, quando um grupo de cinco pessoas visitou o museu com o objetivo de furtar objetos das claques do FC Porto, avança o jornal O Jogo.

A direção do FC Porto apresentou queixa à polícia na sequência do roubo.

Antes do jogo deste sábado, entre o FC Porto e o Vizela, elementos dos Super Dragões e do Colectivo 95 pediram explicações pelo sucedido.



A claque do Hajduk Split mantém relações de amizade com os No Names Boys, do Benfica.



Os ultras da equipa croata foram também notícia em Portugal em 2022, quando causaram distúrbios nas ruas de Guimarães, antes de um jogo para a Liga Conferência.