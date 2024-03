Pinto da Costa para Villas-Boas: “Vá chamar pai a outro”

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, responde ao também candidato André Villas-Boas, que lhe deixou elogios durante o documentário “Senhor Presidente: o campeonato de uma vida”, com uma frase lapidar: “Vá chamar pai a outro”.

Questionado sobre o que mudou na relação entre os dois, Pinto da Costa criticou o antigo treinador dos dragões.

“Mudou ele. Não o ouviram? Se alguém mudou, não fui eu. Nada me surpreende. Só me surpreende se um dia a minha cadela se me ferrar”.

Após a apresentação do documentário sobre si, Pinto da Costa garantiu ainda: “Não vou abdicar, vou lutar para poder ser útil ao FC Porto”.

"Enquanto cá estiver, eu continuarei a lutar para que o FC Porto seja aquilo que tem sido nos últimos 40 anos. Um clube dos sócios, um clube dos amigos, um clube de vitórias, um clube que pensa, sobretudo, em honrar a nossa cidade e o nosso país. É um momento difícil, mas, para mim, não há momentos difíceis, há momentos em que nos devemos entregar de alma e coração e outros em que devemos abdicar. Mas eu não vou abdicar, eu vou lutar para poder ser útil ao FC Porto, para dar alegrias aos sócios, sobretudo os que têm a vida mais desfavorecida, aos sócios anónimos, para que possamos ter muitas e muitas vitórias"

As eleições no FC Porto estão marcadas para abril. Para além de Pinto da Costa e André Villas-Boas, Nuno Lobo também é candidato.