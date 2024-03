México chama Jorge Sánchez para a Liga das Nações da CONCACAF

Jorge Sánchez, do FC Porto, integra a convocatória da seleção do México para a meia-final da Liga das Nações da CONCACAF.

O lateral-direito, de 26 anos, é o único representante do futebol português na lista para o jogo com o Panamá, marcado para o dia 22 de março, às 2h15, no Estádio AT&T, em Arlington, no Texas.

A outra meia-final opõe os Estados Unidos e a Jamaica, no dia 21 de março, às 23h00. Ou seja, os dois jogos serão disputados com pouco mais de três horas de diferença, no mesmo estádio.

Os vencedores das meias-finais apurar-se-ão para a final, marcada para 25 de março, à 1h15. Os perdedores lutarão pelo terceiro lugar poucas horas antes, às 22h00 do dia 24, também no AT&T.

Jorge Sánchez está emprestado ao FC Porto pelo Ajax desde o início da época. O internacional mexicano soma 18 jogos e duas assistências.