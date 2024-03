O médio Alan Varela, com fadiga muscular, está no boletim clínico do FC Porto.

O jogador argentino junta-se a Gonçalo Ribeiro (tratamento), Marcano (tratamento) e Zaidu (tratamento).

Os dragões recebem o Vizela, este sábado, a partir das 20h30, em partida da jornada 26 da I Liga.