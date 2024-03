FC Porto não vence desempate por grandes penalidades há 14 anos

O FC Porto não vence um desempate por grandes penalidades desde 2010, quando eliminou o Belenenses da Taça de Portugal, segundo a plataforma "Playmaker Stats". Desde então, foram oito rondas de penáltis perdidas de forma consecutiva para os dragões.

A equipa de Sérgio Conceição caiu dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Arsenal. David Raya, guarda-redes dos "gunners", defendeu os penáltis de Wendell e Galeno e ditou a eliminação da equipa portista.

No entanto, é só o prolongar de um registo negativo que já se prolonga há 14 anos. Com Sérgio Conceição, são cinco as derrotas no desempate por penáltis: ao Arsenal juntam-se quatro frente ao Sporting: em 2018 e 2019 para a Taça da Liga, e em 2018 e 2019 para a Taça de Portugal.

Antes da chegada de Conceição, os dragões caíram em 2016 da Taça de Portugal frente ao Desportivo de Chaves e, na época anterior, no Jamor contra o Sporting de Braga. Em 2014, foram eliminados pelo Benfica da Taça da Liga da mesma forma.

É um registo negativo, até tendo em conta que na baliza está Diogo Costa, apontado como um especialista nas grandes penalidades. O internacional português já defendeu dez na carreira, um deles esta época, contra o Vitória de Guimarães.

Na época passada, Diogo Costa celebrizou-se na Liga dos Campeões por defender três grandes penalidades na fase de grupos: duas contra o Leverkusen (Demirbay e Patrick Schick) e um frente ao Club Brugge (Noa Lang).