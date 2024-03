“O Brasil não quer perder o Galeno ​como perdeu Deco, Pepe e Otávio”

Há oportunidades que não surgem duas vezes, mas Wenderson Galeno pode ver duas portas a abrirem-se na mesma semana. O avançado do FC Porto foi chamado pela seleção brasileira e o telefone pode tocar uma segunda vez, se Roberto Martínez decidir convocar o atleta com dupla nacionalidade. A escolha é "bem difícil" para Edmilson, que passou por FC Porto e Sporting.

"Eu também não saberia escolher. Fiquei quase 15 anos em Portugal, tenho duas filhas portuguesas e casei com uma portuguesa", admite o antigo avançado.

Em conversa com Bola Branca, Edmilson entende que Galeno "vai com o coração" e tem ideia de que o futebolista "já tem a decisão tomada", mas lembra que esta luta, entre brasileiros e portugueses, não é nova.

"Lembro-me quando o Deco foi convocado, o Otávio e o próprio Pepe. A seleção brasileira não vai querer perder o Galeno como perdeu esses jogadores. Vai ser uma briga bastante boa de se ver".

Sem saber se tem duas seleções atrás, a chamada de Dorival Júnior já tem de servir de "incentivo" para o 13 portista, tal como para Pepê que, para Edmilson, "também vai ser chamado" entretanto.

"Ser convocado para a seleção brasileira não é para qualquer um, porque há muitos jogadores", aponta o ex-dragão e leão que também lembra que Galeno tem "raízes" em Portugal.

Sobre o jogo frente ao Arsenal, a contar para a segunda mão dos oitavos das Champions, Edmilson, que também vestiu a camisola do PSG, pede a Galeno "que aproveite as oportunidades" e não descarta uma surpresa.

"O FC Porto ganhou bem a primeira mão. Entrou bem no jogo. Defensivamente estava muito bem, soube segurar e, num contra-ataque, conseguiu marcar e ganhar o jogo. Se fizer igual pode surpreender", reconhece o antigo avançado brasileiro.

Edmilson continua atento ao futebol em Portugal, onde conquistou três campeonatos, e, para além de Galeno, vê Evanilson, Pepê, e Francisco Conceição em boa forma.

Com a camisola do FC Porto, Edmilson teve uma noite "difícil" em Manchester, em 1997, onde os dragões perderam, por 4-0, com o United e acabaram eliminados nos quartos de final da Liga dos Campeões. Londres e a casa do Arsenal nunca viram golos azuis e brancos, mas "há sempre uma primeira vez".

"Não é impossível, até porque o FC Porto parte em vantagem. Isso pode enervar os adeptos do Arsenal, se eles não marcarem primeiro e pode ajudar", prevê Edmilson em declarações a Bola Branca.