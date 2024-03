Conceição acusa Arteta de insultar a sua familia e conclui que Porto "merecia passar"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, considera que o FC Porto foi a equipa que merecia passar na eliminatória contra o Arsenal. Em declarações à "Eleven Sports", o técnico elogia a exibição da sua equipa.

Análise do jogo: "Foi inglório perder o acesso aos 'quartos' desta forma. Acho que fomos superiores em tudo. Hoje, o jogo merecia acabar com um empate nos 90 minutos. Fomos para o prolongamento, mas consegumos contrariar os pontos fortes do Arsenal, que é o líder da Premier League, com 13 golos nos últimos três jogos. Foi com trabalho, rigor e no coletivo".

O que faltou?" Se tivessemos definido melhor, à entrada do último terço, talvez tivessemos passado nos 90 minutos".

Estratégia escolhida: "Sabíamos que o Arsenal ia pressionar muito forte e o resultado estava a nosso favor. Estrategicamente, jogamos de forma mais direta nos primeiros minutos. Os jogadores cumpriram na perfeição. Um erro defensivo deu o golo. Os jogadores estão de parabéns, fizeram um trabalho fantástico, demonstração de uma grande equipa. Nos dois jogos, sinceramente, fomos a equipa que mereceu passar".

Saída da Liga dos Campeões nos últimos anos sempre nos detalhes: "Lembro que com o Chelsea há uns anos foi igual. Não é de agora. Nesse ano, fomos os únicos a ganhar aos campeões europeus, ano passado podíamos ter passado os finalistas. O futebol é feito disto. É preciso matar o jogo nos momentos certos".

Desentendimento com Arteta: "Durante o jogo virou-se para o banco em espanhol e insultou a minha família e no final disse-lhe que quem ele insultou já não está entre nós. Que se preocupe em treinar a sua equipa que tem muita qualidade para jogar mais".