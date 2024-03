Porto viajou para Inglaterra "sem medo e para vencer"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, ignora o histórico negativo dos dragões em Inglaterra e aponta ao apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões.

O Porto nunca venceu em solo inglês, mas os dragões precisam apenas de um empate para eliminar o Arsenal, equipa que bateram no Estádio do Dragão na primeira mão, por 1-0.

Arteta pediu grande ambiente: "Ambiente faz parte do futebol, há paixão e vontade de apoiarem a sua equipa, mas temos os nossos adeptos, ainda com mais paixão. Depois, tudo o que são declarações pós e pré-jogo não entram em campo, são os jogadores e a estratégia que importa. Às vezes dizem-se coisas que mais tarde, a frio, terem sido ditas de outra forma. De uma parte e de outra. Não valorizo muito".

Possibilidades de qualificação: "É uma tarefa muitíssimo difícil. Quiando se fala nas provas internas das diferenças dos clubes mais pequenos para nós, a diferença é muito maior de nós para estas equipas. É a segunda equipa com maior valor de mercado e nós somos a com menor. Vale o que vale. É uma equipa bem treinada, percebe todos os momentos do jogo, têm uma agressividade muito interessante, muito fortes nos esquemas táticos. São uma equipa completa, bem treinada e cheia de individualidades. Viemos sem medo para disputar e vencer o jogo"

FC Porto nunca venceu em Inglaterra: "Os jogos são todos diferentes. O Arsenal está no melhor campeonato do mundo e está habituada a um nível de intensidade que é superior a quase todos os adversários. Somos sempre competitivos e amanhã também vamos ser. Lembro-me do jogo do City do Guardiola, quando estávamos a ganhar 1-0, e depois houve um penálti, que foi o que foi, e o jogo acabou por virar. Temos é de olhar para o adversário e perceber o que temos de fazer. Com humildade e respeito, mas sem qualquer tipo de receio. Estamos confiantes para fazer um bom jogo".

Francisco Conceição cresceu? "Faz parte da evolução. Não é só o Francisco. O Nico, o Varela, e mesmo o Galeno, o Evanilson e o Pepê. São jogadores que estão num processo evolutivo. A qualidade está lá e depois há momentos que vão passando, em que essa azia de terem menos minutos, mas que percebem o que têm de fazer. Quando se dá oportunidade, tem de se dar uma resposta positiva. Só aqueles que acreditam verdadeiramente nos momentos mais difíceis é que depois chegam e conseguem. Estou a lembrar-me de vários jogos que passaram pelas nossas mãos e que tiveram sucesso."