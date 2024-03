Com ou sem passagem para os quartos, haverá "festa azul e branca" em Londres

Entre os dragões e o regresso aos quartos de final da prova milionária está a besta negra de uma cidade onde nunca ganhou, e a um clube a quem nunca marcou no seu terreno. A história com o Arsenal não mete medo aos portistas em Londres, que têm festa assegurada, "independentemente do resultado".

Em declarações a Bola Branca, Álvaro Martins, presidente da casa do FC Porto em Londres, assume que a festa está preparada, "antes e depois do jogo".

O emigrante português já esperava que os dragões chegassem à capital inglesa em vantagem, ainda que admita que o resultado poderia ter pendido para os gunners.

"Esperava que o FC Porto ganhasse no Dragão. A primeira parte foi muito bem conseguida e a segunda foi ainda melhor. O Sérgio [Conceição] preparou a equipa muito bem. Podia cair para qualquer lado, mas tinha a certeza que o FC Porto podia, pelo menos, chegar ao 1-0 e, felizmente, foi o que aconteceu", aponta.

A receita para a segunda mão "vai ter de ser igual ao Dragão". Álvaro Martins pede uma "equipa à FC Porto", que faça "das tripas coração", mas assume receio por jogar na casa do Arsenal, que este fim de semana assegurou a liderança do campeonato inglês.

"Eles vêm de um resultado mínimo, mas conseguiram o primeiro lugar na Premier League. No Emirates é muito difícil, até para as equipas de topo da liga inglesa. Mas tenho quase a certeza - 99,9% - que o FC Porto vai passar", assume.

No Emirates vão estar 3.500 adeptos de azul e branco, cerca de 100 sócios do FC Porto of London, aritmética que não é estranha ao presidente da casa, porque reconhece que seria difícil para o "FC Porto despender muitos bilhetes, dada a procura".

Depois da festa na casa do Dragão em Londres na primeira mão, há festa assegurada também para quem não tem bilhete.

"Temos 70 lugares sentados na casa e as pessoas que, infelizmente, não têm bilhete, vão ter, de certeza, o ambiente do Dragão na nossa casa. É assim que vivemos os jogos em Londres".

Quanto à centena de felizardos, têm ponto de encontro marcado e almoço preparado, com toque de saída agendado para as 17h para percorrer os cerca de 12 quilómetros até ao estádio do Arsenal, onde vão juntar-se à "maioria" portista que já estará por perto para assistir ao jogo.

Depois do apito final também há promessa de festejos, mesmo que o FC Porto não passe, ainda que o cenário não paire, obviamente, pelo pensamento de Álvaro Martins.

"Já está preparada uma festa se passarmos. Vai haver festa de certeza, independentemente do resultado. Mas como vamos passar, será ainda mais pintada a azul e branco", garante o presidente da casa do FC Porto em Londres.