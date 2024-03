Arteta pede que adeptos sejam mais um em campo para eliminar FC Porto

Mikel Arteta pede "coragem" e o empurrão dos adeptos para dar a volta à derrota no Estádio do Dragão (1-0), na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e seguir para os quartos.

O clube londrino não chega a uma fase tão avançada da Champions há 14 anos e, por isso, Arteta apela ao espírito de união no Emirates Stadium.

Ambiente no Emirates: "Acho que os adeptos podem ter um impacto gigante amanhã. Acho que não têm total noção disso. Precisamos muito deles, precisamos do ruído, do barulho. Precisamos que eles disputem cada bola connosco".

Controlo emocional: "Precisamos que os jogadores tenham também controlo emocional. O jogo passa por várias fases e é preciso entendê-las. Temos de ser inteligentes para conseguirmos o que queremos, mas vai ser uma noite muito especial. É uma oportunidade muito bonita. O clube não chega aos quartos de final há 14 anos, vamos ter de fazer valer a pena".

Reação à derrota no Dragão: "Todos os adversários têm pontos fortes e fracos. Agora sabemos melhor a forma como eles abordam os jogos. Temos jogos desta qualidade muitas vezes na Premier League. Temos de estar concentrados em sermos nós próprios e fazer melhor do que há umas semanas".

Abordagem ao jogo: "Claro que tivemos de fazer pequenos ajustes para criar mais do que aconteceu no primeiro jogo, mas este é o nível da Liga dos Campeões. Temos de ser corajosos para que as coisas acontençam, não dá só para ficar à espera"

Comentários às declarações de Sérgio Conceição ["Porto quis vencer, Arsenal quis jogar"]: "Não há grandes interpretações a fazer, são palavras fortes"