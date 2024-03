Sérgio Conceição. “Mais três pontos dos 30 que temos para conquistar”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, elogiou a evolução da equipa, agradeceu o apoio dos adeptos e confirmou que vai começar a estudar o Arsenal já na viagem de regresso.

A partida

"Foi um jogo competente da nossa parte, mas primeiro tenho de dar uma palavra aos adeptos porque fazer 500 quilómetros e estarem aqui em força com este tempo não é nada fácil. Parabéns a eles que foram importantes nesta vitória. Na preparação do jogo tinha dito que não era fácil desmontar aquilo que o Portimonense poderia fazer. Não era um jogo fácil. Olhámos muito para o que teríamos de fazer no jogo, tivemos momentos muito conseguidos, especialmente com bola. Sem bola, no nosso equilíbrio defensivo podíamos ter feito melhor. A única situação com algum perigo [do Portimonense] foi na primeira parte. Uma evolução importante da equipa e mais três pontos dos 30 que temos para conquistar".

Portimonense

“O primeiro passo para se ganhar é ter respeito pelo adversário. Olhar, pensar e focar no Portimonense foi o que fizemos na preparação para virmos aqui ao Algarve. Foi uma vitória justa com três golos e falhámos alguns. Em termos de equilíbrio defensivo, foi precisamente com bola num momento ou outro em que não estivemos tão bem. No último terço também houve um momento ou outro em que não decidimos tão bem, mas isso faz parte da evolução. É o trabalho e a atitude e nisso foram inexcedíveis."

Arsenal

"É a partir daqui a meia hora mais ou menos, quando sairmos daqui, que vou começar a ver algumas imagens do Arsenal. Agora é descansar um bocadinho deste jogo e depois preparar já durante a viagem o jogo em Londres. Será um jogo extremamente difícil e complicado para nós. Temos de dar uma resposta positiva como equipa, sempre"

O FC Porto derrotou o Portimonense por 3-0.