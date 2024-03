Lesão belisca sonho. Wendell falha treino e estreia pelo Brasil pode estar em risco

Wendell falhou o regresso do FC Porto aos treinos, esta segunda-feira, devido a uma entorse no tornozelo direito, contraída na goleada ao Benfica, por 5-0, a contar para a 24.ª ronda da I Liga.

Autor do terceiro golo no clássico, o lateral-esquerdo fez apenas tratamento e trabalho de ginásio na sessão matinal orientada por Sérgio Conceição, informou o Porto. Má notícia para Wendell, que integra os convocados da seleção do Brasil pela primeira vez em mais de oito anos.

O defesa, de 30 anos, juntou-se no boletim clínico ao avançado iraniano Mehdi Taremi, que progrediu para treino integrado condicionado. Gonçalo Ribeiro, Iván Marcano e Zaidu continuam em tratamento e longe do regresso aos relvados.

O FC Porto folga na terça-feira e volta ao trabalho no dia seguinte, às 10h30, no Olival, para retomar a preparação da visita ao Portimonense, da 25.ª ronda do campeonato, que está agendada para sexta-feira, às 18h45.

Antes da pausa para as seleções, o Porto também visitará o Arsenal, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e receberá o Vizela, novamente a contar para a I Liga.