Sérgio Conceição feliz com a vitória, mas não com as desatenções. "Num minuto sofremos dois golos"

Sérgio Conceição elogia a reação do FC Porto ao golo sofrido logo nos primeiros segundos do reatamento da visita ao Santa Clara, que garantiu o apuramento dos dragões para as meias-finais da Taça de Portugal.

"Num minuto, sofremos dois golos: um a acabar em Barcelos e outro aqui hoje", desabafa o treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV, após a vitória, por 2-1, nos Açores. Situações que "é preciso corrigir", alerta. Ainda assim, Sérgio destaca que "a equipa esteve tranquila":

"Percebeu o que não estávamos a fazer. O vento também dificultou a vida de ambas as equipas. Jogo de muitos duelos. Na segunda parte, contra o vento, sabíamos que íamos ter mais bola. Entrámos fortes, mudámos uma ou outra situação a nível ofensivo, defensivamente continuámos a assumir três homens atrás. Fizemos dois golos é verdade que devíamos ter feito mais um ou outro. Jogo difícil, uma boa vitória. Mais uma batalha ganha, que nos mete nas meias-finais da taça de Portugal."



Sérgio Conceição vinca que "a intenção era entrar forte" no reatamento.

"Era para entrar muito forte e fazer golos. Entretanto, vi que teríamos de ter um pouco mais de peso na frente, daí inserir o Danny [Namaso, ao intervalo], e a partir daí assentámos. Na segunda parte, contra o vento, conseguimos jogar mais apoiado e chegámos aos golos", reforça.



"Encarar cada jogo como se fosse o último"

Segue-se o clássico com o Benfica, no Dragão, no domingo, para o campeonato. Os portistas estão a nove pontos dos encarnados, que lideram. Sérgio Conceição sabe que já não há mais margem para errar:

"Temos de encarar neste resto da época cada jogo como se fosse o nosso último jogo. No final, faremos as contas e ver-se-á se saímos felizes."



O FC Porto-Benfica está marcado para domingo, às 20h30, e terá relato em e acompanhamento em direto na rádio, na app e no site da Renascença.