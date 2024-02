Pinto da Costa, o elogio e o alerta

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, congratulou-se com o resultado financeiro positivo do primeiro semestre de 2023/24, mas deixou alertas.

Em mensagem deixada no relatório enviado à CMVM, o líder portista lembra que “a SAD do FC Porto não passou, de um momento para o outro, para uma situação financeira de desafogo, mas deu um passo importante na direção do equilíbrio e da sustentabilidade”.

Pinto da Costa reforça “que é a nossa razão de existir é o plano desportivo”.

“A equipa reforçou-se com jogadores de inegável qualidade, como são os casos de Alan Varela, Nico González e Iván Jaime, atletas ainda jovens, com margem de progressão, que certamente irão contribuir para novas conquistas", escreveu.

O presidente portista explica a estratégia dos dragões: "Optámos por procurar salvaguardar ao máximo a competitividade desportiva – o que nos permitiu ultrapassar com brilho a fase de grupos da Liga dos Campeões – e por adiar a realização de mais-valias – nomeadamente no caso do Otávio – para o momento mais favorável."